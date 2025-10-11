https://news.day.az/society/1787347.html В Габале автомобиль сбил 2 пешеходов В Габале автомобиль сбил двух пешеходов. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел утром. Пострадавшие Гюнай Вагабзаде 1996 года рождения и Ягут Бекирова 1963 года рождения были доставлены в центральную районную больницу. Ведется расследование.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел утром.
Пострадавшие Гюнай Вагабзаде 1996 года рождения и Ягут Бекирова 1963 года рождения были доставлены в центральную районную больницу.
Ведется расследование.
