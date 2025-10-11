В Габале автомобиль сбил 2 пешеходов

В Габале автомобиль сбил двух пешеходов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел утром.

Пострадавшие Гюнай Вагабзаде 1996 года рождения и Ягут Бекирова 1963 года рождения были доставлены в центральную районную больницу.

Ведется расследование.