https://news.day.az/world/1787393.html Наводнения в Мексике, десятки погибших Как минимум 27 человек погибли в Мексике из-за наводнений на фоне ливней. Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, непогода спровоцировала сход оползней и отключение электричества. Больше всего жертв в штате Идальго - там подтверждена гибель 16 человек, повреждены не менее тысячи домов. Еще девять человек погибли в штате Пуэбла.
По данным The Guardian, в числе наиболее пострадавших также штаты Веракрус, Керетаро и Сан-Луис-Потоси.
Как сообщает Associated Press, для помощи населению мобилизованы 8,7 тыс. военных.
