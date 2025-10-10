Азербайджанские дзюдоисты выступят на Гран-при в Мексике

Объявлен состав сборной Азербайджана, которая примет участие в турнире Гран-при по дзюдо в Гвадалахаре (Мексика).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в Федерации дзюдо сообщили, что нашу страну представят 11 дзюдоистов в 7 весовых категориях.

В состав команды вошли Ахмед Юсифов, Балабей Агаев (оба 60 кг), Руслан Пашаев, Яшар Наджафов (оба 66 кг), Хидаят Гейдаров, Рашид Мамедалиев (оба 73 кг), Вусал Гелендерзаде, Зелим Цкаев (оба 81 кг), Мурад Фатиев (90 кг), Зелим Коцоев (100 кг) и Ушанги Кокаури (свыше 100 кг).

За медали Гран-при, который пройдет с 17 по 19 октября, будут бороться 248 спортсменов (152 мужчины и 96 женщин) из 35 стран.