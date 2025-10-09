В рамках форума AZHAB прошли панельные дискуссии

7-8 октября в Баку в рамках Азербайджанского форума халяльного бизнеса (AZHAB) прошли панельные дискуссии, посвященные поддержке малого и среднего бизнеса (МСП), исламскому финансированию, управлению халяльным бизнесом, "зелёному" переходу" МСП, развитию халяльного туризма и роли женщин в развитии халяльной индустрии.

Как передает Day.Az об этом Trend сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана.

В первый день форума состоялась панельная сессия на тему "Создание конкурентной среды для исламских финансов на развивающихся рынках: опыт различных регионов и извлеченные уроки". В дискуссии приняли участие представители министерства финансов Азербайджана, Центрального банка, Международной исламской торгово-финансовой корпорации (ITFC), Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD), Ассоциации исламских банков Турции (TKBB), банка "Al Baraka Bank", Молодежного форума ОИС и др.

Участники обсудили развитие конкурентной среды для исламских финансов, внедрение финансовых технологий и развитие инфраструктуры, а также рассмотрели опыт различных стран в применении исламских финансовых инструментов.

В ходе двухдневного форума также состоялись панельные сессии на такие темы, как "Управление халяльным бизнесом: гармония успеха или успех гармонии", "Содействие сотрудничеству организаций, поддерживающих МСБ в рамках Организации исламского сотрудничества: первое заседание Сети МСБ ОИС",

Одной из ключевых тем форума AZHAB 2025 стал "зелёный" переход" МСБ. Во второй день мероприятия прошла панельная дискуссия "Укрепление роли МСБ в глобальном "зеленом" переходе": Бакинская климатическая декларация для МСБ", в ходе которой была представлена Бакинская климатическая декларация, выдвинутая Агентством по развитию малого и среднего бизнеса в рамках подготовки к COP29. На данный момент к декларации присоединилось более 20 местных и зарубежных организаций. Также состоялись панельные обсуждения на темы "Роль исторического наследия в развитии халяльного туризма на Кавказе и в Центральной Азии" и "Роль женщин в развитии халяльной индустрии".

Второй Азербайджанский форум халяльного бизнеса, прошедший под девизом "Халяльная индустрия как источник устойчивости в стремительно меняющемся мире" был организован при поддержке министерства экономики Азербайджана, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса совместно с Организацией исламского сотрудничества (OIC), Исламским центром статистических, экономических и социальных исследований и подготовки кадров (SESRIC), Институтом стандартов и метрологии исламских стран (SMIIC), Палатой исламской торговли и халяльных услуг, а также компанией "Caspian Event Organisers".