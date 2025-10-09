Новый Bayraktar успешно прошел очередные испытания

Bayraktar KIZILELMA успешно прошел очередные испытания.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Боеприпасы TOLUN и TEBER-82 разработаны турецкими оборонными компаниями ASELSAN и ROKETSAN соответственно.

