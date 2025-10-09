https://news.day.az/world/1786855.html Новый Bayraktar успешно прошел очередные испытания - ВИДЕО Bayraktar KIZILELMA успешно прошел очередные испытания. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Боеприпасы TOLUN и TEBER-82 разработаны турецкими оборонными компаниями ASELSAN и ROKETSAN соответственно. Представляем вашему вниманию данное видео:
Новый Bayraktar успешно прошел очередные испытания - ВИДЕО
Bayraktar KIZILELMA успешно прошел очередные испытания.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Боеприпасы TOLUN и TEBER-82 разработаны турецкими оборонными компаниями ASELSAN и ROKETSAN соответственно.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре