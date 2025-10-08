https://news.day.az/politics/1786661.html Депутаты Милли Меджлиса примут участие в сессии ПА НАТО Председатель временной комиссии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана против иностранных вмешательств и гибридных угроз, глава делегации в Парламентской ассамблее НАТО (ПА НАТО) Рамид Намазов и члены делегации Таир Миркишили, Кямран Байрамов, Кенуль Нуруллаева, Самир Велиев 9 октября отправятся в Любляну (Словения).
Депутаты Милли Меджлиса примут участие в сессии ПА НАТО
Председатель временной комиссии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана против иностранных вмешательств и гибридных угроз, глава делегации в Парламентской ассамблее НАТО (ПА НАТО) Рамид Намазов и члены делегации Таир Миркишили, Кямран Байрамов, Кенуль Нуруллаева, Самир Велиев 9 октября отправятся в Любляну (Словения).
Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.
Было отмечено, что депутаты примут участие в 71-й ежегодной сессии ПА НАТО.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре