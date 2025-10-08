Трамп разочарован в Путине

Президент США Дональд Трамп признал, что для него конфликт на Украине стал неожиданно сложной задачей, которую он ожидал решить гораздо проще.

Такое его заявление прозвучало во время общения с журналистами в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я хорошо лажу с [президентом России Владимиром] Путиным. Я очень разочарован в нем, я думал, этот [конфликт в Украине] будет легко разрешить. Но оказалось, что он сложнее, чем на Ближнем Востоке, посмотрим, что там произойдет", - заявил американский лидер.

Он подчеркнул, что, несмотря на хорошие личные отношения с Путиным, в данный момент испытывает разочарование. Также Трамп отметил, что в ситуации между Россией и Украиной продолжают происходить определенные события.