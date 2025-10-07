Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой

В связи с ожидаемыми погодными условиями 8 октября Главное управление государственной дорожной полиции обратилась к водителям и пешеходам.

Как сообщает Day.Az, в обращении Управления говорится:

"По данным Национальной службы гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове, несмотря на преимущественно сухую погоду, в дневные часы в отдельных районах возможны моросящий дождь и туман. Аналогичная погодная ситуация прогнозируется и в восточных регионах Азербайджана. Ожидается ограничение видимости.

В таких погодных условиях крайне важно быть более внимательными на дорогах, снижать скорость, соблюдать дистанцию и следить за исправностью световых приборов. Во время тумана и моросящего дождя рекомендуется использовать ближний свет вместо дальнего, а также проверить техническое состояние автомобиля (шины, тормозную систему и др.).

Пешеходам настоятельно рекомендуется переходить дорогу только в установленных местах и в тёмное время суток носить светлую одежду или одежду с отражающими элементами, учитывая погодные условия.

Не забывайте: любое движение на дороге требует ответственности. Соблюдайте правила ради вашей безопасности".