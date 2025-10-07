"Зеленые" инициативы Азербайджана открывают для Siemens Energy новые возможности для сотрудничества
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-президент по региону Турция, Центральная Азия и Западная Европа Siemens Energy Global GmbH & Co. KG Максим Зубов на Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025 на тему "Инновации и технологии на стыке финансов" в Баку.
Он отметил, что исторически Siemens была представлена в нефтегазовом секторе Азербайджана.
"Компания имеет газовые турбины на местных электростанциях. Это часть нашего присутствия здесь. Помимо этого, мы поставляем электротехническое оборудование и другую энергетическую технику Siemens. Значительная часть нашей деятельности сосредоточена на сервисе, потому что обслуживание инфраструктуры и установленных систем является основой для долгосрочного присутствия в стране и поддержания отношений с клиентами",- сказал М.Зубов.
По его словам, Siemens Energy активно способствует глобальному энергетическому переходу и является одним из лидеров в этой сфере.
"Мы с уважением относимся к текущей энергетической структуре Азербайджана и прекрасно понимаем, что страна всегда была и остаётся одной из ведущих нефтегазовых держав. В контексте нашего будущего сотрудничества речь идёт о декарбонизации нефтегазового сектора, который продолжает играть ключевую роль в экономике. Мы также видим потенциал взаимодействия в развитии "зелёных коридоров", электрификации верфей и морского транспорта. Всё это полностью соответствует стратегии нашей компании и укрепляет её позиции в процессе глобального энергетического перехода", - подчеркнул он.
