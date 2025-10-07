https://news.day.az/world/1786140.html

В Турции автобус опрокинулся в овраг, есть погибшие и раненые - ФОТО - ВИДЕО

В Мерсине (Турция) автобус, перевозивший работников, попал в аварию. Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате падения в овраг автобуса, перевозившего работников сельскохозяйственной сферы, погибли 5 человек, 14 получили травмы. На место происшествия направлены спасатели и бригады скорой медицинской помощи.