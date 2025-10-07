Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан

7 октября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан для участия в 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

