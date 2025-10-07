Когда начнется вакцинация против гриппа в Азербайджане?

С 8 октября в Азербайджане начнется вакцинация против гриппа.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила "Xəzər Xəbər" заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Самира Наджафова.

По словам представителя министерства, вакцины французского производства являются качественными, полностью безопасными и не имеют противопоказаний.

Вакцинация против гриппа проводится бесплатно в государственных медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлинические услуги населению по месту жительства или работы.

Также отмечено, что традиционно каждый год в осенне-зимний сезон с понижением температуры воздуха в страну поставляются вакцины против гриппа.

Подробнее в сюжете: