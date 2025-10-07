Когда начнется вакцинация против гриппа в Азербайджане? - ВИДЕО
С 8 октября в Азербайджане начнется вакцинация против гриппа.
Как сообщает Day.Az, об этом заявила "Xəzər Xəbər" заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Самира Наджафова.
По словам представителя министерства, вакцины французского производства являются качественными, полностью безопасными и не имеют противопоказаний.
Вакцинация против гриппа проводится бесплатно в государственных медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлинические услуги населению по месту жительства или работы.
Также отмечено, что традиционно каждый год в осенне-зимний сезон с понижением температуры воздуха в страну поставляются вакцины против гриппа.
Подробнее в сюжете:
