Премьер-министр Венгрии прибыл в Габалу для участия в саммите ОТГ - ФОТО
6 октября Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Азербайджан для участия в 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).
В честь высокого гостя в Габалинском международном аэропорту был выстроен почетный караул, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в аэропорту встречали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.
