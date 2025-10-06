https://news.day.az/politics/1785957.html

Премьер-министр Венгрии прибыл в Габалу для участия в саммите ОТГ - ФОТО

6 октября Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Азербайджан для участия в 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ). В честь высокого гостя в Габалинском международном аэропорту был выстроен почетный караул, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.