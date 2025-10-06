Премьер-министр Венгрии прибыл в Габалу для участия в саммите ОТГ

6 октября Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Азербайджан для участия в 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

В честь высокого гостя в Габалинском международном аэропорту был выстроен почетный караул, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в аэропорту встречали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.