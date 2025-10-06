Жители Земли смогут увидеть суперлуние

Первое суперлуние 2025 года выпало на начало октября. Полнолуние в этом месяце наступит 7 числа, но естественный спутник Земли будет казаться полным три дня, поэтому за ним можно наблюдать с 6 по 8 октября.

Как передает Day.Az, в этот день Луна подойдёт к Земле на минимальное расстояние и будет казаться заметно крупнее и ярче обычного.

Астрономы поясняют: суперлуние происходит, когда момент полнолуния совпадает с положением Луны в перигее - точке орбиты, где она ближе всего к Земле. В результате естественный спутник выглядит особенно внушительно и сияет мягким серебристым светом, освещая ночное небо почти как уличные фонари.

Но это не всё, чем удивит октябрь. Уже через несколько дней после суперлуния Луна продолжит путешествие по небу и создаст эффектные сочетания с другими планетами. Так, 13 октября она окажется рядом с Юпитером, а 19 октября - с Венерой на утреннем небосклоне. Эти дни обещают стать настоящим подарком для любителей астрономии и просто романтиков, неравнодушных к ночным видам.

Специалисты советуют наблюдать явление подальше от городских огней - в парке, за городом или хотя бы на открытой площадке с минимальной засветкой. При желании можно вооружиться биноклем или фотоаппаратом: суперлуние - отличная возможность сделать атмосферные кадры.