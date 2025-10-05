https://news.day.az/sport/1785745.html Еще одна золотая медаль от азербайджанских боксеров на III Играх СНГ Продолжаются финальные бои среди боксеров на III Играх стран СНГ. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, боксер сборной Азербайджана Али Алиев (весовая категория 48 кг) завоевал золотую медаль, победив представителя Таджикистана Азамджона Гасанова.
Еще одна золотая медаль от азербайджанских боксеров на III Играх СНГ
Продолжаются финальные бои среди боксеров на III Играх стран СНГ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, боксер сборной Азербайджана Али Алиев (весовая категория 48 кг) завоевал золотую медаль, победив представителя Таджикистана Азамджона Гасанова.
Отметим, что ранее другой азербайджанский боксер Гардаш Рагимов (46 килограммов) победил представителя Узбекистана Уткирбека Норкосимова и завоевал первую золотую медаль для сборной Азербайджана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре