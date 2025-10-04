Цены на жилье растут по этим причинам

За последние пять лет (по сравнению с июнем 2020 года) цены на квартиры в Азербайджане на первичном и вторичном рынке выросли на 46 процентов.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в полугодовом "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно документу, рост цен на жилье на первичном и вторичном рынке продолжается.

"В 2020 году из-за пандемии на рынке недвижимости наблюдалась относительная стабильность цен, однако в последующие годы усилились тенденции роста", - отмечает ЦБА.

В первой половине текущего года инвестиции в строительный сектор демонстрировали определенные колебания, однако средства, направленные на возведение жилых домов, а также их доля в инвестициях в основной капитал увеличиваются. В последние месяцы эта тенденция усилилась, что способствовало росту активности на рынке. Увеличение вложений в жилищное строительство связано как с высоким спросом, так и с новыми проектами, реализуемыми государственным и частным секторами, говорится в отчете.

"В целом ожидается, что на фоне восстановления инвестиционных потоков, масштабных строительных и восстановительных работ в стране, а также продолжающегося по указу президента процесса оформления прав на дома без документов, активность в строительном секторе и на рынке недвижимости останется высокой", - считают авторы отчета.