Сборная Азербайджана объявила состав на матчи с Францией и Украиной

Сборная Азербайджана проведет учебно-тренировочный сбор в Баку с 6 по 8 октября, после чего отправится во Францию.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главный тренер национальной команды Айхан Аббасов объявил состав на предстоящие матчи отборочного этапа чемпионата мира-2026.

10 октября азербайджанская сборная сыграет с Францией на стадионе "Парк де Пренс" в Париже, а 13 октября встретится с Украиной на арене "Краковия" в польском городе Краков.
1
Шахруддин Магомедалиев
Карабах
2
Айдын Байрамов
Зиря
3
Рза Джафаров
Нефтчи
4
Бахлул Мустафазаде
Карабах
5
Антон Кривоцюк
Daejon Hana (Южная Корея)
6
Эльвин Бадолов
Нефчти
7
Джалал Гусейнов
Арда (Болгария)
8
Рахман Дашдамиров
Сабах
9
Аббас Гусейноы
Карабах
10
Фаик Гаджиев
Туран Товуз
11
Гисмет Алиев
Зиря
12
Эльвин Джафаргулиев
Карабах
13
Рахиль Мамедов
Араз- Нахчыван
14
Эмин Махмудов
Нефтчи
15
Мурад Хачае
Нефтчи
16
Сабухи Абдуллазаде
Сумгайыт
17
Исмаил Ибрагимли
Зиря
18
Абдулла Хайбуллаев
Сабах
19
Торал Байрамов
Карабах
20
Джейхун Нуриев
Зиря
21
Рутсам Ахмедзаде
Сумгайыт
22
Анатоли Нуриев
Сабах
23
Махир Эмрели
Кайзерслаутерн (Германия )
24
Ренат Дадашов
Мотор (Польша)
25
Муса Гурбанлы
Карабах
26
Нариман Ахундзаде
Карабах