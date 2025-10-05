Сборная Азербайджана объявила состав на матчи с Францией и Украиной

Сборная Азербайджана проведет учебно-тренировочный сбор в Баку с 6 по 8 октября, после чего отправится во Францию.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главный тренер национальной команды Айхан Аббасов объявил состав на предстоящие матчи отборочного этапа чемпионата мира-2026.

10 октября азербайджанская сборная сыграет с Францией на стадионе "Парк де Пренс" в Париже, а 13 октября встретится с Украиной на арене "Краковия" в польском городе Краков.