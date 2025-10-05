https://news.day.az/sport/1785708.html Сборная Азербайджана объявила состав на матчи с Францией и Украиной Сборная Азербайджана проведет учебно-тренировочный сбор в Баку с 6 по 8 октября, после чего отправится во Францию. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главный тренер национальной команды Айхан Аббасов объявил состав на предстоящие матчи отборочного этапа чемпионата мира-2026.
10 октября азербайджанская сборная сыграет с Францией на стадионе "Парк де Пренс" в Париже, а 13 октября встретится с Украиной на арене "Краковия" в польском городе Краков.
|
|
|
|
1
|
Шахруддин Магомедалиев
|
Карабах
|
2
|
Айдын Байрамов
|
Зиря
|
3
|
Рза Джафаров
|
Нефтчи
|
4
|
Бахлул Мустафазаде
|
Карабах
|
5
|
Антон Кривоцюк
|
Daejon Hana (Южная Корея)
|
6
|
Эльвин Бадолов
|
Нефчти
|
7
|
Джалал Гусейнов
|
Арда (Болгария)
|
8
|
Рахман Дашдамиров
|
Сабах
|
9
|
Аббас Гусейноы
|
Карабах
|
10
|
Фаик Гаджиев
|
Туран Товуз
|
11
|
Гисмет Алиев
|
Зиря
|
12
|
Эльвин Джафаргулиев
|
Карабах
|
13
|
Рахиль Мамедов
|
Араз- Нахчыван
|
14
|
Эмин Махмудов
|
Нефтчи
|
15
|
Мурад Хачае
|
Нефтчи
|
16
|
Сабухи Абдуллазаде
|
Сумгайыт
|
17
|
Исмаил Ибрагимли
|
Зиря
|
18
|
Абдулла Хайбуллаев
|
Сабах
|
19
|
Торал Байрамов
|
Карабах
|
20
|
Джейхун Нуриев
|
Зиря
|
21
|
Рутсам Ахмедзаде
|
Сумгайыт
|
22
|
Анатоли Нуриев
|
Сабах
|
23
|
Махир Эмрели
|
Кайзерслаутерн (Германия )
|
24
|
Ренат Дадашов
|
Мотор (Польша)
|
25
|
Муса Гурбанлы
|
Карабах
|
26
|
Нариман Ахундзаде
|
Карабах
