Утечка нефти на одном из крупнейших месторождений Узбекистана

На юге Узбекистана в одном из крупнейших месторождений углеводородов "25 лет независимости" зафиксирован выход нефтесодержащей жидкости. Об этом сообщает в Telegram-канале минэнерго страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В посте отмечается, что инцидент произошел в конце декабря. Для предотвращения утечки нефти вокруг места ее выхода и вдоль русла ручья построили дополнительные защитные бассейны.

"Собранная нефтяная жидкость непрерывно выносится на специальную площадку. Она имеет 2 специально изолированных шламовых бассейна объемом 5 000 кубических метров, которые позволяют безопасно хранить нефтяную жидкость, а также эффективно использовать ее позже", - рассказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что во время работ по устранению последствий случившегося соблюдают требования промышленной и экологической безопасности и анализируют пробы нефтяной жидкости.

Месторождение "25 лет независимости" было открыто в 1975 году. Его запасы оцениваются в 150 млрд куб. природного газа. Проектом предусмотрено и строительство газоперерабатывающего комплекса.