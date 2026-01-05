Названы самые мощные Android-смартфоны по версии AnTuTu
Игровой смартфон Nubia RedMagic 11 Pro+ возглавил декабрьский рейтинг производительности AnTuTu во флагманской категории, набрав в среднем 4 118 828 баллов. Об этом сообщает издание GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
За ним следуют iQOO 15 и OnePlus 15, замыкают пятерку лидеров Realme GT 8 Pro и Honor Win. Все устройства из топ-5 используют процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Первым смартфоном на чипе MediaTek Dimensity 9500 в списке стал Vivo X300 Pro, занявший шестую позицию.
В сегменте среднебюджетных устройств доминируют модели на платформе MediaTek. Oppo Reno15 Pro и Reno15 лидируют с чипом Dimensity 8450, за ними следуют Realme Neo7 SE и iQOO Z10 Turbo. Из десяти моделей в этой категории девять работают на процессорах MediaTek, что подчеркивает их рыночное преимущество в данном ценовом сегменте, в то время как платформа Qualcomm представлена лишь одной моделью - Realme GT Neo6 SE на Snapdragon 7+ Gen 3.
Среди планшетов лучший результат показал Honor MagicPad3 Pro 13.3 (4 033 256 баллов) на Snapdragon 8 Elite Gen 5. За ним расположились Oppo Pad 4 Pro и OnePlus Pad 2 Pro. Необычным участником рейтинга стал H3C MegaBook на процессоре Intel Core Ultra 5 228V, занявший четвертое место. Также в топ-10 вошли планшеты от Lenovo, Nubia RedMagic, Xiaomi, Vivo и iQOO, большинство из которых используют флагманские мобильные чипы.
