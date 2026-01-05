https://news.day.az/world/1807486.html Трамп пригрозил Индии США могут повысить пошлины на индийские товары, если Нью-Дели не сократит закупки нефти из России. Как передает Day.Az, об этом сообщил президент США Дональд Трамп. "Соединенные Штаты могут повысить пошлины на товары из Индии, если Нью-Дели не выполнит требование Вашингтона о сокращении закупок российской нефти.
"Соединенные Штаты могут повысить пошлины на товары из Индии, если Нью-Дели не выполнит требование Вашингтона о сокращении закупок российской нефти. Они торгуют, и мы можем очень быстро повысить для них пошлины", - пишет Reuters со ссылкой на Трампа.
Американский президент заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди знал, что тот недоволен.
