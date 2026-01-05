https://news.day.az/world/1807499.html Проходит экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле Проходит экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле. Как сообщает Day.Az, на заседании была выражена обеспокоенность ростом нестабильности в Венесуэле. В настоящий момент заседание продолжается. Напомним, что 3 января США провели военную операцию в Венесуэле, захватив президента Николаса Мадуро и его супругу.
Как сообщает Day.Az, на заседании была выражена обеспокоенность ростом нестабильности в Венесуэле.
В настоящий момент заседание продолжается.
Напомним, что 3 января США провели военную операцию в Венесуэле, захватив президента Николаса Мадуро и его супругу.
