Проходит экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле.

Как сообщает Day.Az, на заседании была выражена обеспокоенность ростом нестабильности в Венесуэле.

В настоящий момент заседание продолжается.

Напомним, что 3 января США провели военную операцию в Венесуэле, захватив президента Николаса Мадуро и его супругу.