Президент Ильхам Алиев: Одним из событий большой важности является наше стратегическое партнерство с Китаем Считаю, что одним из событий большой важности является наше стратегическое партнерство с Китаем. В прошлом году во время моего государственного визита в Китай была подписана Совместная декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, и это можно считать огромным успехом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом 5 января, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.
Подчеркнув, что Китай является одной из ведущих стран мира, глава государства отметил, что эти политические рамки, политическая платформа, безусловно, могут рассматриваться как проявление нашей успешной дипломатии.
