Президент Ильхам Алиев: В мире больше нет того, что называется международным правом, есть сила, есть сотрудничество, есть союзничество

Мировые процессы движутся в направлении, когда каждая страна в первую очередь должна укреплять свой военный потенциал, свою безопасность.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Напомнив о выдвинутом им на саммите Организации тюркских государств в Габале предложении провести в Азербайджане совместные военные учения стран-членов, глава государства сказал: "Считаю, что это тоже необходимо. Со странами-членами мы проводим военные учения в двустороннем формате. Разумеется, больше с Турцией, но и с другими странами. Однако проведение совместных военных учений может иметь большое символическое значение, в то же время в этом есть и практическая необходимость".

Президент Ильхам Алиев отметил, что в современном мире больше нет того, что называется международным правом. "Пусть все забудут об этом. Есть сила, есть сотрудничество, есть союзничество, есть взаимная поддержка", - добавил он.