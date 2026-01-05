https://news.day.az/world/1807506.html Европе предрекли конец - при одном условии Если Европа будет слабой и разделенной, даже союзники перестанут воспринимать ее всерьез, и тогда объединению придет конец. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Европе предрекли конец - при одном условии
Если Европа будет слабой и разделенной, даже союзники перестанут воспринимать ее всерьез, и тогда объединению придет конец.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы должны наконец поверить в свою силу, мы должны продолжать вооружаться, мы должны оставаться едиными, как никогда раньше. Один за всех и все за одного. Иначе нам конец", - написал политик.
