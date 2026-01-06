https://news.day.az/society/1807582.html На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим На ряде полос дороги Зыхский круг-аэропорт в Баку скоростной режим снижен из-за тумана на 20 км/час. Как передает Day.Az, об этом сообщил Центр интеллектуального управления транспортом. Соответствующая корректировка предельно допустимой скорости и знак "Туман" отражены на информационных табло, уточнили в ведомстве
На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим
На ряде полос дороги Зыхский круг-аэропорт в Баку скоростной режим снижен из-за тумана на 20 км/час.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Центр интеллектуального управления транспортом.
Соответствующая корректировка предельно допустимой скорости и знак "Туман" отражены на информационных табло, уточнили в ведомстве
Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре