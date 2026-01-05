Стала известна дата следующего заседания по делу Мадуро

Следующее заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк состоится 17 марта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в прямом эфире телекомпания Fox News.

Такое решение было принято по итогам первого появления Мадуро в понедельник в этом суде. Постановление о сроках нового заседания огласил председательствующий по делу судья Элвин Хеллерстин.

"Увижу вас вновь 17 марта в 11:00 (20:00 по Баку)", - сказал судья сторонам защиты и обвинения. Телеканал Fox News также сообщил, что адвокат Мадуро Барри Поллак уведомил судью о намерении позднее добиваться освобождения под залог лидера Венесуэлы. Однако пока защита на этом не настаивает, добавил Поллак.

Напомним, что 3 января 2026 года США атаковали Венесуэлу и арестовали президента страны Николаса Мадуро с женой.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы стала вице-президент страны Делси Родригес. Дональд Трамп сказал, что Родригес уже пошла на сотрудничество с США. Также Трамп отметил, что США намерены управлять Венесуэлой в переходный период, а Bloomberg писал, что ведущую роль в управлении страной может взять на себя госсекретарь США Марко Рубио.