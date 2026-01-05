Мадуро выступил с заявлением

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своей невиновности в суде в Нью-Йорке, куда его доставили в понедельник после захвата на родине в результате американской военной операции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в прямом эфире телекомпания Fox News.

По ее свидетельству, Мадуро подчеркнул в своем выступлении в суде, что продолжает являться президентом Венесуэлы, и настаивал на своей невиновности. Председательствующий на заседании судья прервал выступление Мадуро, передает Fox News. Согласно изложенной ею информации, Мадуро пользуется услугами переводчика, в зал заседания его доставили без наручников. Заседание началось вскоре после полудня по местному времени (21:00 по Баку). На суде присутствует и американский адвокат Мадуро Барри Поллак.

Напомним, что 3 января 2026 года США атаковали Венесуэлу и арестовали президента страны Николаса Мадуро с женой.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы стала вице-президент страны Делси Родригес. Дональд Трамп сказал, что Родригес уже пошла на сотрудничество с США. Также Трамп отметил, что США намерены управлять Венесуэлой в переходный период, а Bloomberg писал, что ведущую роль в управлении страной может взять на себя госсекретарь США Марко Рубио.