Увеличился товарооборот между Азербайджаном и странами ЕС

В январе-ноябре прошлого года объем товарооборота между Азербайджаном и странами Европейского союза (ЕС) составил 18,716 млрд долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, этот показатель на 951,2 млн долларов, или на 5,3%, превышает уровень аналогичного периода 2024 года.

Согласно данным, по сравнению с показателями первых 11 месяцев 2024 года объем экспорта Азербайджана в страны ЕС увеличился на 6,1% и достиг 16,2 млрд долларов США, а объем импорта из государств союза вырос на 1%, составив 2,537 млрд долларов США.

За 11 месяцев прошлого года доля стран ЕС в общем объеме экспорта Азербайджана составила 69,14%, а в импорте - 11,97%.

В отчетный период наибольший объем товарооборота Азербайджан последовательно сформировал с Италией, Германией, Швейцарией и Чехией.

За указанный период товарооборот Азербайджана с Италией составил 11,243 млрд долларов США, что на 9% больше по сравнению с предыдущим годом. С Германией этот показатель достиг 1,298 млрд долларов США, снизившись на 9%, со Швейцарией - 890,3 млн долларов США, что в 2,1 раза больше, а с Чехией - 807,6 млн долларов США, что на 22,4% меньше.

Отмечается, что в январе-ноябре прошлого года Азербайджан осуществил внешнеторговые операции с зарубежными странами на сумму 44,589 млрд долларов США. Это на 1,480 млрд долларов, или на 3,4%, больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

На долю экспорта пришлось 23,401 млрд долларов США, на импорт - 21,188 млрд долларов США. За последний год объем экспорта сократился на 937 млн долларов, или на 3,8%, тогда как импорт вырос на 2,416 млрд долларов, или на 12,9%.

В результате во внешней торговле был зафиксирован положительный баланс в размере 2,213 млрд долларов США, что на 3,353 млрд долларов, или в 2,5 раза, меньше по сравнению с показателем годом ранее.