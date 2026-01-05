https://news.day.az/society/1807500.html В некоторых частях одного из районов Баку не будет газа 6 января в отдельных районах Хатаинского района Баку будет временно прекращено газоснабжение.
В некоторых частях одного из районов Баку не будет газа
6 января в отдельных районах Хатаинского района Баку будет временно прекращено газоснабжение.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Отмечается, что в связи с проведением ремонтно-монтажных работ в Хатаинском районе 6 января с 10:00 будет временно приостановлена подача газа на улицах М. Хади, Ширвани, Гачаг Наби, а также на части территории поселка Ахмедли.
