Президент Ильхам Алиев: Джо Байден проявил особую активность в принятии 907-й поправки

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом 5 января, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.
"Отношения с администрацией Обамы-Байдена были довольно отстраненными, а администрация Байдена-Блинкена фактически ввергла наши отношения в кризис", - подчеркнул глава государства.
