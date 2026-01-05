Президент Ильхам Алиев: Приостановление отмены 907-й поправки показывает степень неблагодарности администрации Байдена-Блинкена

Мы долгие годы пытались добиться отмены 907-й поправки. Однако это был очень сложный процесс, и только после событий 11 сентября 2001 года американский президент отменил эту поправку своей подписью, что продолжалось до 2024 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом 5 января, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Подчеркнув, что после завершения американской миссии в Афганистане администрация Байдена больше не стала отменять эту поправку, Президент Азербайджана отметил: "То есть Азербайджан им больше был не нужен, миссия в Афганистане завершилась, и таким образом эта поправка была применена вновь. Конечно, это никак не влияет на наше экономическое развитие, да и не может влиять. Однако это еще раз показывает степень неблагодарности администрации Байдена-Блинкена".