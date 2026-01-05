Qobustan qoruğunda yeni qayaüstü təsvir aşkar olunub

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Qobustan Milli Tarix-Bədii Qoruğu məlumat yayıb.

 

Bildirilir ki, qoruq ərazisində 2026-cı il üzrə aparılan ilk monitorinq zamanı Kiçikdaş dağı ərazisində əvvəllər qeydiyyata alınmamış qayaüstü təsvir qeydə alınıb.

Orta ölçülü bu öküz təsviri ərazidə qeydə alınmış digər öküz təsvirlərindən çəkilmə texnikası və üslubuna görə fərqlənir.