Qobustan qoruğunda yeni qayaüstü təsvir aşkar olunub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Qobustan Milli Tarix-Bədii Qoruğu məlumat yayıb. Bildirilir ki, qoruq ərazisində 2026-cı il üzrə aparılan ilk monitorinq zamanı Kiçikdaş dağı ərazisində əvvəllər qeydiyyata alınmamış qayaüstü təsvir qeydə alınıb.
Qobustan qoruğunda yeni qayaüstü təsvir aşkar olunub - FOTO
Orta ölçülü bu öküz təsviri ərazidə qeydə alınmış digər öküz təsvirlərindən çəkilmə texnikası və üslubuna görə fərqlənir.
