Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Маскате с первой леди Омана

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в городе Маскат с первой леди Султаната Оман Ее Высочеством Сайидой Ахад бинт Абдулла бин Хамад Аль Бусаидия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Сайида Ахад бинт Абдулла бин Хамад Аль Бусаидия отметила, что рада видеть Лейлу Алиеву в Омане, подчеркнув, что ее общественная деятельность наряду с Азербайджаном высоко оценивается во многих странах, в том числе в арабских государствах Персидского залива.

Первая леди Омана отметила, что осведомлена о поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева вопросам охраны окружающей среды, искусства, культуры, а также детям, нуждающимся в особой заботе, и о ее активном участии в благотворительных акциях.

Она также заявила, что обладает обширной информацией о ремесленничестве, ковроткачестве и ткацком искусстве в Азербайджане.

Выразив удовлетворение пребыванием в этой стране, Лейла Алиева поблагодарила за встречу, оказанное внимание и заботу. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева подчеркнула, что впервые посещает Оман, выразив уверенность в том, что данный визит придаст импульс будущим связям между структурами наших стран, действующими в таких сферах, как культура, искусство, ковроткачество и ткачество.

Отметив богатые традиции Азербайджана в области ковроткачества и ткачества, Лейла Алиева консулась вопроса важности обмена опытом в этой сфере.

В ходе беседы была достигнута договоренность о разработке совместных проектов между Азербайджаном и Оманом в указанных сферах.