Азербайджан примет три международных боксерских турнира в 2026 году

Азербайджан в 2026 году станет хозяином трех международных турниров по боксу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, в календарь вошли турнир Большого Шелкового пути среди взрослых, который пройдет 2-8 апреля, соревнование "Кубок Гейдара Алиева-2026" среди боксеров U17 (2-8 мая), а также турнир U19, посвященный памяти Аббаса Агаларова, запланированный на 4-10 декабря.

Отмечается, что все три международных соревнования будут организованы в Бакинском боксерском центре.