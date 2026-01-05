https://news.day.az/sport/1807471.html Азербайджан примет три международных боксерских турнира в 2026 году Азербайджан в 2026 году станет хозяином трех международных турниров по боксу.
Азербайджан в 2026 году станет хозяином трех международных турниров по боксу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, в календарь вошли турнир Большого Шелкового пути среди взрослых, который пройдет 2-8 апреля, соревнование "Кубок Гейдара Алиева-2026" среди боксеров U17 (2-8 мая), а также турнир U19, посвященный памяти Аббаса Агаларова, запланированный на 4-10 декабря.
Отмечается, что все три международных соревнования будут организованы в Бакинском боксерском центре.
