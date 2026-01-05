Новый год в Баку стартовал с красочного дефиле Azerbaijan Kids Fashion Show 2026

В Badamdar Hotel & Residences состоялось красочное событие в мире детской моды - Azerbaijan Kids Fashion Show 2026, организованное инициативе Star Kids Group, сообщает Day.Az.

Проект объединил моду, творчество и детский талант, превратив подиум в яркую площадку для самовыражения юных участников. В показе приняли участие 85 детей в возрасте от 4 до 14 лет, среди которых 53 девочки и 32 мальчика. Финальная часть шоу стала настоящей кульминацией вечера: зрителям были представлены коллекции 17 известных модельеров и дизайнеров, отражающие современные модные тенденции, индивидуальный стиль и тонкое чувство эстетики. Атмосфера вечера была наполнена вдохновением, аплодисментами и неподдельным интересом к юным моделям.

Директор Star Kids Group Айгюн Алиева отметила, что главная цель проекта - поддержка и развитие детей с особыми способностями, раскрытие их творческого потенциала и создание условий для дальнейшего роста:

"Мы стремимся сначала представить наших талантливых детей в Азербайджане, а затем вывести их на международный уровень", - подчеркнула она.

Особое внимание было уделено профессиональной оценке выступлений. В состав жюри вошли заслуженный деятель искусств, художник-модельер Фахрия Халафова, заслуженная артистка Шоле Сафаралиева, популярные певцы Эльнур Мамедов и Руфат Ахундов, стилист Сархан Гасанов, писатель Гюльшен Бехбуд, модель Рахима Менсимзаде, а также предприниматели Илаха Алиева и Айнур Аббасова.

По итогам конкурса в различных возрастных категориях и номинациях были определены победители. Юные модели и дизайнеры, чьи работы получили наивысшую оценку жюри, были награждены дипломами и памятными призами.

Azerbaijan Kids Fashion Show 2026 стал не просто модным событием, а платформой для поддержки нового поколения, уверенно делающего первые шаги в мире моды, искусства и креативной индустрии.

