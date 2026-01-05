https://news.day.az/officialchronicle/1807492.html Интервью Президента Ильхама Алиева местным телеканалам - АНОНС - ВИДЕО Как сообщалось ранее, 5 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью местным телевизионным каналам. Как передает Day.Az, интервью главы государства будет показано в эфире сегодня. Представляем вашему вниманию анонс данного интервью.
