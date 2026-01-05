Звезду турецкого сериала задержали по делу о наркотиках

Турецкий актер Догукан Гюнгер, известный по главной роли в сериале "Клюквенный щербет", задержан полицией Стамбула в рамках расследования прокуратурой дела о приобретении, хранении и употреблении наркотиков. Об этом сообщило надзорное ведомство, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Всего задержаны 23 человека, в том числе деятели культуры и блогеры. К настоящему времени в рамках расследования дела под стражу взяты 36 человек.

В декабре сообщалось о задержании главного редактора турецкого телеканала Habert rk Мехмета Акифа Эрсоя, актрисы Эзги Эйюбоглу, известной по сериалу "Великолепный век", а также президента турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Садеттина Сарана после положительного теста на наркотики.