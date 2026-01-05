https://news.day.az/officialchronicle/1807450.html Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане на протяжении столетий царит атмосфера национально-духовной солидарности В Азербайджане на протяжении столетий между различными народами и конфессиями царит атмосфера национально-духовной солидарности, основанной на взаимном уважении и доверии, доброй дружбе и братстве.
В Азербайджане на протяжении столетий между различными народами и конфессиями царит атмосфера национально-духовной солидарности, основанной на взаимном уважении и доверии, доброй дружбе и братстве.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева, направленном православной христианской общине Азербайджана.
"Пропаганда в нашем обществе и поощрение высокой культуры сосуществования, морально-нравственных норм, мультикультурных ценностей и принципов терпимости составляют приоритетный вектор проводимой нами государственной политики", - отмечается в обращении главы государства.
