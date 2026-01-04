В Великобритании выпустят монету к 100-летию Гран-при "Формулы-1"

Британский монетный двор выпустит монету, посвященную 100-летию проведения в стране Гран-при Великобритании "Формулы-1".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно информации, монета будет иметь номинал 50 пенсов. На ней будут изображены болид 1926 года и современный гоночный автомобиль.

Отметим, что Гран-при Великобритании проводится с 1926 года, впервые он состоялся на трассе "Бруклэндс". С 1987 года соревнования проходят на трассе "Сильверстоун". С 1950 года является этапом чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".