В Великобритании выпустят монету к 100-летию Гран-при "Формулы-1"

Британский монетный двор выпустит монету, посвященную 100-летию проведения в стране Гран-при Великобритании "Формулы-1".
Согласно информации, монета будет иметь номинал 50 пенсов. На ней будут изображены болид 1926 года и современный гоночный автомобиль.
Отметим, что Гран-при Великобритании проводится с 1926 года, впервые он состоялся на трассе "Бруклэндс". С 1987 года соревнования проходят на трассе "Сильверстоун". С 1950 года является этапом чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
