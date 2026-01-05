Премьер Дании призвала США прекратить угрозы в адрес королевства

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что Гренландия является частью королевства, и призвала США прекратить угрозы, подчеркнув, что нет смысла в том, чтобы Вашингтон брал остров под контроль.

"Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех сторон Содружества (Дания, Гренландия и Фарерские острова - прим. ТАСС). Королевство Дания и, следовательно, Гренландия является частью НАТО и, таким образом, подпадает под действие гарантий безопасности альянса. У нас уже есть соглашение об обороне между Королевством и Соединенными Штатами, которое предоставляет США широкий доступ в Гренландию, и мы со стороны королевства вложили значительные средства в обеспечение безопасности в Арктике, - говорится в заявлении на сайте главы правительства. - Поэтому я настоятельно призываю Соединенные Штаты прекратить угрозы в адрес исторически близкого союзника, а также в адрес другой страны и другого народа, которые очень четко заявили, что они не продаются".

Ранее американский президент Дональд Трамп выступил с утверждением, что Соединенные Штаты нуждаются в контроле над Гренландией в оборонительных целях. "Безусловно, нам нужна Гренландия, - сказал он в интервью журналу The Atlantic. - Она нам нужна для обороны". По убеждению Трампа, остров, являющийся автономной территорией Дании, "окружен российскими и китайскими судами".

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.