Масштабные операции в 14 провинциях Турции - Подробности В 14 провинциях Турции прошли крупномасштабные операции по борьбе с контрабандой оружия. Как сообщает Day.Az, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Йерликая в своем аккаунте в социальной сети X.
В 14 провинциях Турции прошли крупномасштабные операции по борьбе с контрабандой оружия.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Йерликая в своем аккаунте в социальной сети X.
По его словам, за последние две недели в ходе операций, проведенных в 14 провинциях, включая Стамбул, были изъяты 398 пистолетов, 175 дробовиков и 32 единицы автоматического оружия. Задержаны 202 человека, подозреваемых в причастности к контрабанде.
Кроме того, была приостановлена деятельность четырех мастерских, занимавшихся незаконным производством оружия.
