Завтра будет туманно

Обнародован прогноз погоды на 6 января в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 2-4 градуса, днем - 9-12 градусов. Атмосферное давление - 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 70-80 %.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - от 11 до 16 градусов тепла, ночью в горах - от 3 до 8 градусов мороза, а днем - от 5 до 10 градусов тепла.

В некоторых горных районах ночью возможен гололед.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az