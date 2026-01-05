https://news.day.az/unusual/1807391.html Ледник «Судного дня» начал движение Ледник "Судного дня" начал активное движение. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, причиной движения ледника Туэйтса стали тёплые океанические воды, которые размывают основание и вызывают трещины. Полное таяние ледника может поднять уровень мирового океана на 60 сантиметров, а в худшем случае - до 5 метров.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, причиной движения ледника Туэйтса стали тёплые океанические воды, которые размывают основание и вызывают трещины.
Полное таяние ледника может поднять уровень мирового океана на 60 сантиметров, а в худшем случае - до 5 метров. Это вызовет таяние других ледников и катастрофические климатические изменения.
Окончательные выводы сделают учёные, которые уже отправились в исследовательскую экспедицию.
