Премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен назвал неуважительной фотографию карты острова в цветах флага США, опубликованную женой чиновника Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Первым делом позвольте я совершенно четко и совершенно спокойно скажу, что нет причин для паники или неуверенности. Изображение, которым поделилась Кэти Миллер, где Гренландия предстает обернутой в американский флаг, совершенно ничего не меняет", - написал политик.

Он также отметил, что Гренландия не продается, а ее будущее не решается публикациями в социальных сетях.

