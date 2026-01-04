По меньшей мере 25 человек погибли при крушении лодки в Нигерии

В северной части Нигерии произошла трагическая лодочная авария, унесшая жизни по меньшей мере 25 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание Yle, инцидент случился вечером в субботу на реке Йобе, когда лодка с десятками пассажиров следовала из деревни Адияни в штате Джигава в соседний штат Йобе.

По данным властей, судно затонуло из-за образовавшейся течи. Всего на борту находились 52 человека, из которых удалось спасти лишь 13. Ещё как минимум 14 пассажиров считаются пропавшими без вести. Большинство погибших и пострадавших возвращались домой с рынка.

Подобные происшествия широко распространены в Нигерии из-за перегруженности судов и слабого соблюдения мер безопасности на водном транспорте.