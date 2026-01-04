https://news.day.az/world/1807144.html Мадуро и его жена выведены с самолета в Нью-Йорке - новые КАДРЫ Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были выведены с борта самолета в аэропорту штата Нью-Йорк. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник. На распространенных кадрах видно, что у Мадуро была закрыта голова, руки в наручниках, а ноги закованы в цепи.
Мадуро и его жена выведены с самолета в Нью-Йорке - новые КАДРЫ
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были выведены с борта самолета в аэропорту штата Нью-Йорк.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.
На распространенных кадрах видно, что у Мадуро была закрыта голова, руки в наручниках, а ноги закованы в цепи. Президент шел в сопровождении сотрудников ФБР.
Предположительно, вместе с ним вывели и супругу. Суд над ними назначен на понедельник, отмечают СМИ.
Ранее в Пентагоне рассказали об операции по задержанию Николаса Мадуро и его жены в их резиденции.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре