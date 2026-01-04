В США объяснили жесткие условия этапирования Мадуро

Американские силовики при этапировании захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро перевозили его как опасного заключенного. Об этом сообщили журналисты газеты New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, при транспортировке Мадуро на него надели затемненную маску, наручники и, по всей видимости, наушники с шумоподавлением. Данные меры безопасности являются типичными для армии США при передаче опасных заключенных.

Сотрудники безопасности, замеченные рядом на фото с Маудро, могут быть представителями Управления по борьбе с наркотиками, входящем в структуру Минюста США.

Ранее сообщалось, что Николаса Мадуро вывели с борта самолета в Нью-Йорке с мешком на голове. Политик был в сопровождении более десятка агентов ФБР.

Как выяснилось вскоре, президента Венесуэлы окружили вертолеты и бронетехника при его транспортировке в Управление по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке. В городе расставили патрули из силовиков, движение машин и пешеходов оказалось перекрыто.