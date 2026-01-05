Названо число пассажиров, перевезенных АЖД в праздники

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) перевезло 62 690 пассажиров в нерабочие дни с 31 декабря по 4 января.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в АЖД.

Согласно информации, по Абшеронской кольцевой железной дороге было перевезено 48 542, по маршруту Баку-Газах-Баку - 8 885 пассажиров (включая дополнительные рейсы Баку-Агстафа-Баку).

По другим маршрутам (Баку-Габала-Баку, Баку-Балакен-Баку, Баку-Агдам-Баку и Гянджа-Мингячевир) перевезено 5 263 человека.

Следует отметить, что в указанные даты АЖД работало в усиленном режиме, по внутренним маршрутам были выполнены дополнительные рейсы, количество вагонов увеличено. На Абшеронской кольцевой железной дороге движение поездов было скорректировано по расписанию выходных дней.