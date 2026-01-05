Сколько человек отравились в праздничные дни?

В период праздничных выходных (с 31.12.2025 по 05.01.2026) в отделение токсикологии Клинического медицинского центра (КМЦ) по причине отравления обратились 13 человек.

Как сообщает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend проинформировали в TƏBİB.

Отмечается, что из числа обратившихся 4 человека отравились лекарственными препаратами, 1 - крысиным ядом (родентицидом), 1 - угарным газом, 1 - прижигающим раствором, а 6 - уксусной кислотой.

Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой на амбулаторное лечение.

Летальных исходов не зафиксировано.