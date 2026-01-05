https://news.day.az/society/1807361.html Сколько человек отравились в праздничные дни? В период праздничных выходных (с 31.12.2025 по 05.01.2026) в отделение токсикологии Клинического медицинского центра (КМЦ) по причине отравления обратились 13 человек. Как сообщает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend проинформировали в TƏBİB.
Сколько человек отравились в праздничные дни?
В период праздничных выходных (с 31.12.2025 по 05.01.2026) в отделение токсикологии Клинического медицинского центра (КМЦ) по причине отравления обратились 13 человек.
Как сообщает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend проинформировали в TƏBİB.
Отмечается, что из числа обратившихся 4 человека отравились лекарственными препаратами, 1 - крысиным ядом (родентицидом), 1 - угарным газом, 1 - прижигающим раствором, а 6 - уксусной кислотой.
Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой на амбулаторное лечение.
Летальных исходов не зафиксировано.
