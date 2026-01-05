Назван самый популярный поисковый сервис в Азербайджане

В декабре текущего года Google сохранил позицию самой популярной поисковой системы в Азербайджане, заняв 83,75 процента рынка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на статистический центр Global Stats, по сравнению с октябрем текущего года рыночная доля Google увеличилась на 4,37 процентного пункта.

За отчетный период доля поисковой системы Yandex сократилась на 4,48 процентного пункта и составила 13,86 процента.

В октябре доля Bing выросла на 0,01 процентного пункта, достигнув 1,6 процента, тогда как показатель Yahoo снизился на 0,04 процентного пункта - до 0,27 процента.